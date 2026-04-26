「ユニバーサルツーリズム」に取り組む富士見高原スキー場＝3月14日、長野県富士見町長野県で、誰もが気兼ねなく出かけられる「ユニバーサルツーリズム」が広がっている。山や湖などアウトドアを満喫する旅は、障害者や高齢者にとってハードルが高い面もあるが、事業者がスキーや登山、スタンドアップパドルボード（SUP）などのサポート付きプログラムを企画。構想を提唱する長野県は「旅に行きたい気持ちを諦めずに済むよう環境