26日午前11時40分ごろ、福島県喜多方市塩川町の山林で「木が燃えている」と通行人から119番があった。市は付近の住宅地に火が近づいているとして、178世帯458人に避難指示を出した。喜多方広域消防本部によると、26日夕方時点で約100ヘクタールが燃えたとみられる。けが人は確認されていないが、建物に延焼したとの情報がある。鎮火のめどは立っていない。地上の他、県の防災ヘリでも消火活動を実施。日没に伴い、午後6時にい