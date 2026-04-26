Photo: Sam Rutherford / Gizmodo 2022年9月8日の記事を編集して再掲載しています。飛び出すカメラからeインクまで、やれることはすべてやった！Androidのスマートフォンはなんでもありで、洗練されたイメージに縛られて大きな冒険ができないのがiPhoneなら、市場シェア奮取のためならリスクも厭わないのがAndroidメーカーであり、それがAndroidを持つ楽しみでもあります。でもこのところのA