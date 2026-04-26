G2マイラーズカップ中央競馬のG2・マイラーズカップ（芝1600メートル）が26日、京都競馬場で行われ、武豊騎手騎乗の1番人気アドマイヤズーム（牡4、友道）が勝利し、6月7日に行われるG1・安田記念（東京芝1600メートル）の優先出走権を獲得した。フジテレビ系で中継されたが、レース後に表示された“ある文言”に競馬ファンが困惑していた。2歳王者が復活した。初コンビとなった武を背にした始動戦。好スタートを決めると2番手