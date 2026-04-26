前澤杯 MAEZAWA CUP 2026 最終日国内男子ゴルフツアーの前澤杯 MAEZAWA CUP 2026 最終日が26日、千葉のMZ・GC（6652ヤード、パー72）で開催された。昨年、実業家の前澤友作氏が創設した大会で、女子の青木瀬令奈（リシャール・ミル）、清本美波（ジェイテクト）、横山翔亜（フリー）も出場。77位で出た青木は2バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの73で回って通算1アンダーとし、76位で終えた。同ツアーに出場した歴代女子選手