シャツ一枚でも心地よく過ごせる時季が到来。人と差がつくシャツコーデを楽しむなら【ZARA（ザラ）】をチェックしてみて。今季は、トレンドとしても注目されているアイシーなブルーが狙い目です。その中から今回は、パッと垢抜けるデザインが魅力のブルーシャツを紹介します。春コーデの一軍として活躍してくれるはず。 コーデが一気に春めく刺繍入りシャツ 【ZARA】「フラワӦ