猫と『ネコ科の動物』の共通点3つ 1.狩猟本能を持っている 猫もネコ科の動物も、狩りを得意としています。 それを支えているのが、優れた五感。特に視覚と聴覚に優れており、すばしっこく動くネズミや小鳥を捕らえられるのは「動体視力」が発達しているおかげです。 暗闇でもへっちゃらなのは、瞳孔が大きく開いて、わずかな光も取り込めるからだといわれています。耳もとてもよく、音のする方向を正確に捉え