アクセサリーや雑貨を手掛けるフラワーリングの「ドラえもん」をモチーフにした「I'm Doraemonシリーズ」に、クローバーデザインの新作コレクションが登場。4月21日（火）からオンラインストアで販売が始まっている。全国各地のポップアップストアでも順次販売される。I'm Doraemonシリーズに、ドラえもんの春らしいクローバーデザインの新作が登場！今回は、四つ葉のクローバーをテーマに、メッシュ素材のトートバッグやポシ