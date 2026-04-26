子どもが約束を破ったとき、理由を聞く前に叱ってしまうことはありませんか？ 約束を守らせることを優先するあまり、本人の気持ちを後回しにしてしまうこともあります。今回は、我が子の行動に必要以上に怒ってしまった筆者のエピソードをご紹介します。 きちんと見届けた 小学1年生の娘は、週に3回学校帰りに習い事へ行く日があります。そこまでは一本道で徒歩5分ほど。迷うこともなく、安全なルートです。