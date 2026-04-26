女優の宮澤寿梨が25日、自身のインスタグラムで同日に誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】「生ダラ」時代は小学生ワンちゃん抱っこで迎えた誕生日 1980年生まれの宮澤は90年代に放送された日本テレビ系「とんねるずの生でダラダラいかせて」内で結成された、ねずみっ子クラブとしてデビュー。当時のメンバーには元メジャーリーガー・和田毅氏の妻で元タレント・仲根かすみさんらがいた