フランクフルト堂安律がアウクスブルク戦で同点弾を決めたドイツ1部フランクフルトは現地時間4月25日、ブンデスリーガ第31節でアウクスブルクと対戦し、1-1で引き分けた。ベンチスタートとなったMF堂安律が後半から出場し、チームを敗戦の危機から救う値千金の同点ゴールを記録した。0-1とリードを許した状況で後半開始からピッチに送り出された堂安は、開始早々に今季5枚目のイエローカードを受けて次節出場停止が確定する。