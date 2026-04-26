◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）＝１着馬に安田記念優先出走権京都の開幕週を飾るマイル重賞は１８頭で争われ、先頭でレースを進めた１３番人気のショウナンアデイブ（牡７歳、栗東・高野友和厩舎、父ディープインパクト）は最後まで食い下がり４着に粘った。今年は京都金杯、小倉大賞典と連続３着。あと一歩が続いていた。３４戦目と豊富なキャリアで臨んだが、タイトル