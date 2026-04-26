大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」は、2026年4月26日(日)に開園35周年を迎えました。現在、パークでは「35年のありがとうを未来へ」をテーマにした期間限定イベント「Harmonyland 35th Anniversary」が開催されています。開園記念日である2026年4月26日(日)には、ハローキティたちがお祝いに駆けつける「35周年開園セレモニー」が行われました。 サンリオキャラクターパーク ハーモニーラン