◇プロ野球セ・リーグ 阪神1-0広島(26日、甲子園球場)阪神は先発の大竹耕太郎投手が7回無失点の好投を見せ、ブルペン陣も佐藤輝明選手のソロによる1点を守り、広島にカード勝ち越しとしました。先発の大竹投手は初回にランナーを出しますが得点は許さず。その後は安定した投球で6回まで広島打線を2安打に抑えます。大竹投手は7回、2アウトから連打で2、3塁のピンチを招くも、勝田成選手を内野ゴロに打ち取りガッツポーズ。7回105球