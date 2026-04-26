フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２５日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「野球の最高峰ＭＬＢ」。メジャーリーグ経験のある元メジャーリーガーたちが豪華集結した。２００２年から米メジャーリーグのセントルイス・カージナルスで活躍。カージナルス、フィリーズと異なる球団で、ワールドチャンピオンに輝いた田口壮氏は、メジャーリーグ挑戦を決意したきっかけを聞かれると「小