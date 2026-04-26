サッカースペイン１部リーグ、バルセロナが次節オサスナ戦で国内リーグ優勝を決める可能性が出て来た。バルセロナは２５日に行われたアウェーのヘタフェ戦に勝利、一方２位のレアル・マドリードは前日にあったアウェーのベティス戦で引き分けて両者の勝ち点差が１１に広がったため。また３５節はバルセロナ対レアル・マドリードのクラシコが控えており、前節終了時点で優勝が決まっていれば、試合前に対戦相手がピッチ上で優勝