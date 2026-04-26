7回無失点で今季初勝利を挙げた阪神・大竹＝甲子園阪神が無失点リレーで、四回に佐藤のソロで奪った1点を守り切った。大竹は7回を4安打無四球で今季初勝利。ドリスが3セーブ目。佐藤は4試合ぶりの6号だった。広島は打線がつながらず、7回1失点の栗林を援護できなかった。