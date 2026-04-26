“次代を奏でるオンリーワン・エージェント”を目指す音楽著作権管理事業者NexToneが2017年に創設した『NexTone Award』。第10回となる『NexTone Award 2026』授賞式イベントが16日、東京・EX THEATER ROPPONGIにて開催され、本年度の受賞作品およびアーティストが発表された。【画像】『NexTone Award 2026』受賞作品・アーティスト『NexTone Award』では、前々年1月1日以降に公表された作品のうち、前年の1月から12月までの