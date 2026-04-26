「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）広島は、打線が大竹を打ち崩せず敗れた。今季４度目の完封負け。８試合連続で２得点以下となった。左腕対策として、２番に辰見を今季初めてスタメン起用。４番には、前日２５日に適時打を放ったモンテロを置いた。初回２死一塁で、モンテロは見逃し三振。二回以降は、大竹の緩急をつかった投球に翻弄（ほんろう）され、沈黙した。０−１の七回は、２死から菊池と大盛の連打など