タレントの村重杏奈さんが4月25日、自身のインスタグラムを更新。5月29日に発売予定の最新写真集『あんな』の撮影で訪れた、オーストラリアでのエピソードを公開しました 【写真を見る】【 村重杏奈 】オーストラリアで詰め込み撮影「コアラTime 5分カンガルーTime3分でした！」最新写真集発売に「500万冊くらい売れてほしい」投稿によると、今回の渡航は写真集の撮影のためで、「みんなで沢山打ち合わせして最高の