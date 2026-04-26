酔っ払いのような姿になってしまったゴールデンレトリバーさんが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で2万6000回再生を突破し、「冷たくて気持ちいいのかな」「可愛いｗ」「お土産手に持ってそうw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：深夜1時『リビングに大型犬がいないな』と思って探したら、玄関で…まさかの『酔っ払いのような光景』】 姿を消したゴールデ