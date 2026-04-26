トッテナムは25日、プレミアリーグ第34節でウルブズと対戦。残留に向けて勝利が必要だったトッテナムは82分にジョアン・パリーニャが決勝ゴールをマークし、1-0で勝利を果たした。ロベルト・デ・ゼルビ新体制初勝利、そしてリーグ戦16試合ぶりの勝利とトッテナムにとっては嬉しい勝ち点3となったが、この試合でシャビ・シモンズとドミニク・ソランケが負傷してしまった。ソランケは36分ハムストリングを痛めた様子を見せ、ピッチに