リヴァプールでプレイしていた元ブラジル代表MFファビーニョには、忘れられないゲームがある。伝説の激闘となったバルセロナとのチャンピオンズリーグ準決勝だ。2018-19シーズンの準決勝で対戦した両チームは、まずバルセロナが本拠地での1stレグに3-0で勝利。この時点ではバルセロナの決勝進出が決まったかと思われた。しかし迎えたアンフィールドでの2ndレグ、リヴァプールは4ゴールを奪って大逆転勝利を収めた。中でも世界が驚