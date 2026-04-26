スペイン国王杯、チャンピオンズリーグのタイトルを逃し、リーグタイトルも落とす可能性が高まっているレアル・マドリードでは、指揮官アルバロ・アルベロアが今季限りで解任されると見られている。後任候補にはジョゼ・モウリーニョのカムバックも噂されていて、現在指揮するベンフィカとの間には契約解除条項もあるという。しかし、モウリーニョは適切な人物なのだろうか。かつてはスペシャル・ワンとして欧州サッカー界の主役だ