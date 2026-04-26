今季苦しいシーズンを過ごすリヴァプールは来季巻き返しを目指すことになるが、英『Daily Mail』が注目しているのが中盤の構成だ。中盤ではライアン・グラフェンベルフ、ドミニク・ショボスライ、アレクシス・マクアリスター、カーティス・ジョーンズら実力者がいるが、このうちマクアリスターとジョーンズには退団の可能性があると同メディアは見ている。ジョーンズとクラブの契約は来夏まで、マクアリスターとは2028年夏まで契約