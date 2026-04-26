2024年にバロンドールを受賞したマンチェスター・シティMFロドリは、世界最高のアンカーとして高い評価を得てきた。しかし、最近は怪我の問題に悩まされ続けている。原因の1つに過密日程があるのだろう。現在もロドリは鼠蹊部にトラブルを抱えているが、ロドリは試合数が多過ぎて長生きできないと語る。「もうサッカーをやめないと、32歳まで生きられないね。体には限界がある。誰しもいつかは引退の時がくるからね。自分のペース