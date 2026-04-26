プレミアリーグ第34節ウルブズ対トッテナムの一戦が行われ、0-1でトッテナムが勝利を収めた。決勝ゴールが生まれたのは終盤の82分。セットプレイの流れから最後はジョアン・パリーニャが押し込んだ。2026年になってから長く勝てていなかったトッテナムだが、これでようやく新年初白星。貴重な勝ち点3を積み上げた。しかし、16位のノッティンガム・フォレストはサンダーランド相手に5-0の大勝、17位のウェストハムもエヴァートン相