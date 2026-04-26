近年はサウジアラビアでプレイする選手が増え、時折サウジアラビアのリーグレベルが話題になることがある。欧州のリーグと比較する意見もあるが、新たな主張を展開したのはアル・イテファクでプレイするオランダのベテランMFジョルジニオ・ワイナルドゥムだ。35歳を迎えたワイナルドゥムはアル・イテファクで確かな結果を出しており、昨季はサウジアラビア国内リーグで14ゴール4アシスト、今季も14ゴール6アシストを記録。MFとして