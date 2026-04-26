石川真佑がいつもと違う雰囲気の写真を投稿した(C)Getty Imagesバレーボール女子日本代表の石川真佑が4月25日、自身のインスタグラムを更新し、イタリアのジュエリーブランドである「Pomellato」のポップアップストアを訪問したことを報告した。【写真】石川真佑が愛用するブランドの店で笑顔実際の投稿をチェック25歳の石川は「先日ポメラートのポップアップに行ってきました いつも着けてる『ヌード』のほかにも、いろいろ