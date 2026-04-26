◇春季高校野球静岡県大会▽準々決勝知徳４―１静岡（２６日・しずてつスタジアム草薙）知徳が静岡を４―１で下し、前校名の三島高で決勝進出した２０１０年以来、１６年ぶり、２０１４年、知徳に校名変更してから初の４強入りを決めた。同点の８回１死二、三塁から６番の松本星碧（せあ）捕手（２年）が、詰まりながら中前へ２点適時Ｖ打。「初鹿（文彦）監督が、ベンチで“絶対勝つぞ”と書かれたタオルを掲げていたので、こ