◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２６日・横浜）巨人の吉川尚輝内野手（３１）が４―１の８回２死満塁から代打で登場し、今季１軍初出場を果たした。直後の守備で二塁に入った。Ｇ党のボルテージが最高潮に達した。「代打・吉川尚輝」がコールされると、左翼席から大歓声が巻き起こった。２球目の内角１４７キロ直球を詰まらせて二ゴロに倒れたが、ベンチへ戻る吉川に向かって再び拍手が起こった。昨年１０月に両股関