◆チャンピオンズマイル・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝１６００メートル、良）香港のマイル頂上決戦が１４頭立てで行われ、国内マイルＧ１・４勝のジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）、ＵＡＥで行われたアブダビゴールドＣ・リステッドからの連勝を狙ったシュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）はともに着外に終わった。ともに世界の強豪マイラーの壁にはね返される