◆バスケットボールＢ１リーグ▽第３５節京都８３―９２大阪（２６日・島津アリーナ京都）西地区で１３チーム中１１位の京都は同９位の大阪に敗れ、“京阪ダービー”で連勝ならず。今季ホーム最終戦を飾れなかった。開始から第１クオーター（Ｑ）終了間際まで連続得点できない時間が続き、その後も徐々に差を広げられて４２―５５で折り返した。第３Ｑで一時４点差に迫る場面はあったものの、最後まで一度もリードできないま