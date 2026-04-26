滋賀県庁任期満了に伴う滋賀県知事選（6月18日告示、7月5日投開票）を巡り、自民党滋賀県連は26日の役員会で、4期目を目指し出馬表明している現職三日月大造氏（54）の対抗馬となる独自候補の擁立を断念すると決めた。全国の首長選で相次ぐ自民支援候補の苦戦が背景の一つにある。今後の各地の地方選でも、積極的な擁立を控える動きにつながる可能性がある。県連は民主党衆院議員出身の三日月氏の政策には「物足りなさ」がある