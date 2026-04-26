ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は26日の最終日12Rで優勝戦が行われ、白井英治（49＝山口）がカド3コースから差して1着。前節の桐生70周年記念に続く15回目のG1制覇でマスターズチャンピオン初Vとなった。2着に杉山正樹、3着は石渡鉄兵が入り3連単＜3＞＜5＞＜2＞は1万5540円（52番人気）。 なお6日間の売り上げは86億3811万1200円で、目標の85億円を上回った。