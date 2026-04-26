クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、リヴァプール戦でわざと失点する可能性があったことを明かした。25日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。プレミアリーグ第34節が25日に行われ、クリスタル・パレスはリヴァプールと対戦。日本代表MF鎌田大地がフル出場した一戦は、35分にアレクサンデル・イサクに先制点を許すと、40分にはアンドリュー・ロバートソンに追加点を決められた。その後、