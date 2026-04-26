4月26日、香港・シャティン競馬場で行われた、香港チャンピオンズデー7R・チャンピオンズマイル（G1・3歳上・芝1600m・14頭立て・1着賞金1344万香港ドル＝約2億7000万円）で、H.ボウマン騎乗、マイウィッシュ（せん5・M.ニューナム）が勝利した。2着にキャップフェラ（せん5・K.ルイ）、3着にドックランズ（牡6・H.ユースタス）が入った。勝ちタイムは1:32.37（良）。日本馬、J.モレイラ騎乗のシュトラウス（牡5・美浦・武井亮