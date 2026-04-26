【モデルプレス＝2026/04/26】元KAT-TUNの中丸雄一が原作・キャラクターデザインを手がけたショートアニメ『地球大好き！きっくん』が、7月よりTOKYO MX『5時に夢中！』（毎週月曜〜金曜／17時〜18時）で放送されることが決定した。【写真】元KAT-TUNメンバー原作のショートアニメ◆中丸雄一ショートアニメ「5時に夢中！」で放送決定『地球大好き！きっくん』は、中丸が約15年前から自ら書き下ろした物語を映像化したショートアニ