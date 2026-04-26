【モデルプレス＝2026/04/26】タレントの村重杏奈が4月25日、自身のInstagramを更新。オーストラリアで撮影したキャミソールワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】27歳元アイドル「肌が発光してる」デコルテ輝くキャミソール姿◆村重杏奈、美肌輝くキャミワンピ姿公開村重は「みんなで沢山打ち合わせして最高の作品にするぞ！！と意気込んで行ったオーストラリア！！」とつづり、現地でのオフショットを公開。美しいデ