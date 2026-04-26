春の高校野球岡山県大会は26日、岡山県倉敷市の倉敷マスカットスタジアムなど3球場で2回戦8試合が行われ、7校が準々決勝進出を決めるとともに夏の大会のシードを勝ち取りました。作陽学園と玉島商の試合は雨で中断後、継続試合となりました。継続試合は27日に倉敷市営球場で、準々決勝は29日に倉敷マスカットスタジアムと倉敷市営球場で行われます。 【結果】 倉敷商 3-1 岡山朝日 おかやま山陽 11-0 倉敷青陵(5回コ