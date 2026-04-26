２２日、重慶市渝中（ゆちゅう）区の洪崖洞景区で自撮りする外国人観光客。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶4月26日】中国国内や海外のSNSで近ごろ、中国の日常に根ざした安心・安全の体感を指す「中国式安心感」が話題になっている。南西部の大都市、重慶市でも都市景観や風土、人情に魅せられて訪れた多くの外国人観光客が、観光やグルメ、文化体験を通じ、地元の安全で信頼できる生活風景をリアルな中国体験として記