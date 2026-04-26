【ソウル共同】韓国の李在明大統領は26日、ワシントンでの発砲事件を受け「韓国政府は民主主義の価値を損ねる全ての暴力に断固反対する」と自身のX（旧ツイッター）に投稿した。トランプ大統領らの無事に「安心した」とも記した。李氏は野党代表だった2024年1月、南部釜山で男に刃物で襲われ負傷したことがある。