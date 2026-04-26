「キング・オブ・ポップ」とたたえられた歌手マイケル・ジャクソン（１９５８〜２００９年）の「再現者」として、世界各地で公演するブラジル人、ロドリゴ・ティーザーさん（４６）が初来日し、１１日に静岡県富士市でショーを行った。県内外から駆けつけたマイケルファンたちからは、「まるで本物」と感激する声が聞かれた。（中島和哉）観客「生きていたらこんな感じなんだろうな」滑らかな足さばきの「ムーンウォーク」、斜