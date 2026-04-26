俳優の高岡早紀さんは4月25日、自身のInstagramを更新。寿司屋でシャンパンを堪能する姿を披露しました。【写真】高岡早紀、寿司屋で“自分にご褒美”「セクシーな表情でございます」高岡さんは「今夜はお寿司とシャンパンで自分にご褒美。お疲れさま。乾杯」とつづり、1枚の写真を投稿。寿司屋のカウンターに座った高岡さんが、シャンパングラスを片手に振り向いています。この投稿にコメントでは「表情がいい」「美しき」「綺麗