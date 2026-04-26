全国的に相次ぐ山林火災。きょうも山形県内では野火が確認され、幸いにして消し止められていますが、一歩間違えれば岩手県大槌町で起きている山火事のように大規模な火災になる危険性をはらんでいました。 【写真を見る】「山火事は消えない」消防士が語る山林火災の恐ろしさと”消えない理由”岩手県大槌町の火災は未だ鎮圧ならず山火事は”土が燃えている” 「山火事は消えないですよ」 ※画像大船渡市の山火事の様子