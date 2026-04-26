現地４月25日に開催されたプレミアリーグ第34節で、アーセナルはニューカッスルとホームで対戦。９分にエベレチ・エゼが奪ったゴールを守り切り、１−０で勝利した。この一戦で、２つのアクシデントが発生した。まずは32分、センターサークル付近でカイ・ハバーツが突如座り込んでしまう。左足を痛めたか、メディカルスタッフの確認後、交代を余儀なくされた。 さらに51分、自陣ペナルティエリア手前でエゼがピッチに座