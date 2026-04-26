18歳のルーキーが、短い出場時間で確かな存在感を示した。川崎フロンターレは４月25日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第12節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦し、２−１で勝利。この一戦で、チームの将来を担う逸材がインパクトを残した。１−０とリードして迎えた80分、松長根悠仁に代わってピッチに立ったのが、左サイドバックを務めた林駿佑だ。今季トップ昇格を果たした18歳は、限られた時間のなかで持ち