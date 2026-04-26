◇プロ野球セ・リーグ 中日3-0ヤクルト（26日、バンテリンドーム）ヤクルトの奥川恭伸投手が6回1失点で今季2敗目。チームは3連敗となりました。中日の郄橋宏斗投手と投げ合った今季4度目の先発登板。初回、2回と続けて三者凡退に抑える上々の立ち上がり。4回まで危なげない投球でしたが、5回には急きょ制球が乱れ、3四球で2アウト満塁を招くと、9番郄橋投手に2球目のストレートをライトへはじき返され、1点タイムリー