ＴＷＩＣＥのＭＯＭＯとＳＡＮＡが２３日に東京都内で行われた映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開）のプレミアイベントに出演した際の、真っ赤なドレスが話題を集めている。ＭＯＭＯは美しい肩紐ワンピドレスで登場したが、左側の肩紐がはずれており、今にも落ちそうで…。元々のデザインとの見方や、それにしては細くやわらかそうに見えるとの見方もあり、この模様がメディアで伝えられ、ネットでも話題に。「ずっ