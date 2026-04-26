タレントの若槻千夏（41）が、25日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。駆け出しの頃のバラエティー番組の現場の雰囲気について語る場面があった。番組ではタレント指原莉乃、ゲストのお笑いタレント東野幸治とトークを展開。若槻は06年に芸能活動を休養し、15年に復帰していただけに、東野から「離れて10年経ったらバラエティーは変わった？」と聞かれると、「めっちゃ変わってますし、めっちゃ楽しく